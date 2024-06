Bahia empata com o Criciúma e perde chance de assumir a ponta

- Foto: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia enfrentou o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, em duelo válido pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 16, e passou por altos e baixos. Em noite pouco inspirada, a equipe comandada por Rogério Ceni chegou a ficar dois gols atrás no placar, mas após ficar com um a mais em campo, conseguiu reagir e conquistar o empate, somando um ponto na tabela de classificação.

Com a concretização do 2 a 2 no placar final, o Esquadrão perdeu uma posição e agora ocupa a 3ª colocação do Brasileirão 2024, com 18 pontos conquistados, atrás de Botafogo e Flamengo.

Primeiro tempo

Com o campo longe de suas melhores condições, o Bahia sofreu nas mãos do Criciúma nos primeiros minutos do jogo. Por volta dos nove minutos do primeiro tempo, Rodrigo recebeu a bola pela direita e cruzou com precisão para Arthur Caíke na pequena área, mas o atacante cabeceou para a direita de Marcos Felipe. Cinco minutos depois, mais uma chegada perigosa. Jonathan avannçou pela direita e cruzou para Arthur Caíke, que cabeceou livre na área, que mais uma vez mandou a bola para fora.

Sofrendo com a pressão imposta pelo Tigre, o Bahia não conseguia jogar. Aos 24 minutos, Arthur Caíke chegou em velocidade na área e tocou de calcanhar para Bolasie, que chutou forte, mas o goleiro tricolor fez uma grande defesa. Não demorou muito para o Criciúma conseguir furar o bloqueio do Esquadão. Aos 33 minutos da etapa inicial, Marcelo Hermes cobrou falta rasteira, e tirou o zero do placar, fazendo 1 a 0 para o Tigre.

Segundo tempo

No retorno da segunda etapa, a partida seguiu da mesma forma que o primeiro tempo. Antes mesmo de completar um minuto, o Criciúma ampliou o placar, com Artur Caíke. Após lambança da defesa tricolor, o atacante ficou sozinho dentro da área e marcou o segundo gol do jogo.

A equipe comandada por Rogério Ceni ensaiou uma reação depois do segundo gol do Criciúma, e por volta dos dez minutos, diminuiu o placar. Everaldo marcou para o Bahia depois de bela jogada articulada por Cauly e Luciano Juba. Após o gol tricolor, o Cricúma sofreu uma baixa: o goleiro Gustavo foi expulso.

Com um a mais em campo, a dinâmica do jogo mudou e o Tricolor de Aço partiu para cima da equipe mandante. Não demorou muito até Caio Alexandre igualar o marcador. Depois de uma cobrança de escanteio curto, Cauly encontrou o camisa 19 na área e o meio-campista mandou a bola no ângulo para empatar a partida.

Próximo jogo

O Tricolor de Aço volta à campo na próxima quinta-feira, 20, às 20h, contra nada mais, nada menos, que o Flamengo, principal rival da equipe comandada por Rogério Ceni na corrida pelo título brasileiro, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).