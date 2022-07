Bahia empata sem gols com o Grêmio na Arena Fonte Nova

Em um jogo truncado e equilibrado na Arena Fonte Nova, o Bahia contou com a ajuda de mais de 40 mil torcedores na arquibancada, mas não conseguiu sair do 0 a 0 num duelo de poucas chances de gol para os dois lados, pela 16ª rodada da Série B. Melhor no 2º tempo, o Esquadrão esteve próximo de sair de campo com um triunfo, mas a trave salvou o time gaúcho em chute de Davó, nos acréscimos.

Com o resultado, somado ao empate sem gols de Vasco e Sport, no Maracanã, o Tricolor se mantém na 3ª posição na tabela, com 29 pontos, a dois do vice-líder Vasco e a seis do Criciúma, primeiro time fora do G-4 e que ultrapassou o Rubro-Negro pernambucano nesta rodada.

O Bahia volta a atuar pela Série B na sexta-feira, fora de casa, contra o lanterna Vila Nova, que tem apenas 12 pontos. Para esse duelo, o técnico Enderson Moreira não contará com Raí, que recebeu seu 3º cartão amarelo na competição. Em compensação, quem retorna de suspensão é Rildo. Rezende, que não atuou contra o Grêmio com um incômodo muscular, será reavaliado na reapresentação da equipe, nesta segunda-feira, 4.

O jogo

Se este relato da partida tivesse como ponto de apoio apenas os lances de real perigo no jogo, a história do duelo começaria somente aos 6 minutos do 2º tempo, quando Rodallega quase abriu o placar após bom cruzamento rasteiro de Patrick e um bom arremate do colombiano, rasteiro, da marca do pênalti, para uma boa defesa do goleiro com os pés.

Nos pouco mais de 50 minutos que antecederam esse lance, Bahia e Grêmio protagonizaram uma partida equilibrada e ‘brigada’, com poucos riscos e falta de qualidade na construção das jogadas e nas finalizações. O Esquadrão tinha um pouco mais de posse de bola, mas esbarrava na bem postada defesa gremista e no mau desempenho de seus atacantes.

Já o limitado time gaúcho tentava explorar, sem sucesso, os contra-ataques e os lances de bola parada. Seu melhor momento na partida inteira foi entre os 35 e 40 minutos da etapa inicial, quando entre faltas e escanteio, alçou oito bola seguidas na área do Bahia, que teve na segurança aérea dos zagueiros Luiz Otávio e Ignácio sua melhor arma no jogo, anulando o centroavante Diego Souza.

O Tricolor baiano voltou para o 2º tempo se arriscando um pouco mais, com Patrick apoiando André e Raí pela direita. Por aquele setor, além do lance já citado aos 6 minutos, aos 7, após jogada ensaiada, Mugni emendou uma bomba de canhota para fora. Aos 14, de novo em jogada nascida pela direita, Daniel ajeitou de primeira para Rodallega, que mandou por cima da meta.

Exceto por uma bola resvalada, sem força, que teve que espalmar para escanteio ainda no primeiro tempo, Danilo Fernandes não fez uma outra defesa sequer em todo duelo. Já o Bahia teve pelo menos outras duas boas chances de abrir o placar. Aos 29, em boa jogada de André, Jacaré, que entrou no lugar de Raí, finalizou mascado e viu Rodallega completar o lance de chapa, mas a bola saiu fraca e Gabriel defendeu.

Nos acréscimos, em tabelinha com Rodallega, a zaga do Grêmio falhou feio no corte e a bola sobrou limpa para Matheus Davó, que chutou de direita e acertou a trave, sem que ninguém conseguisse aproveitar o rebote. No fim, a torcida aplaudiu o time na descida para os vestiários, reconhecendo a dificuldade do jogo e a vontade dos jogadores em campo.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0 x 0 Grêmio - 16ª rodada do Brasileirão da Série B

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Cartões amarelos: Raí e Matheus Bahia (Bahia); Geromel e Janderson (Grêmio)

Bahia - Danilo Fernandes; André, Luiz Otávio, Ignácio e Matheus Bahia; Patrick (Miqueias), Emerson Santos (Lucas Falcão), Daniel e Mugni (Davó); Raí (Vitor Jacaré) e Rodallega. Técnico: Enderson Moreira.

Grêmio - Gabriel Grando; Rodrigo, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Matheus Sarará), Bitello e Campaz (Pedro Lucas); Janderson (Emerson), Elias Manoel (Ferreira) e Diego Souza (Ricardinho). Técnico: Roger Machado.