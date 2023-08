Bahia empata sem gols com o Tirol-CE em jogo de ida da Copa do Brasil

No primeiro confronto da segunda fase da Copa do Brasil Sub-20, Bahia e Tirol (antigo Grêmio Pague Menos) não conseguiram balançar as redes e empataram em 0 a 0, mantendo a partida em aberto para o jogo de volta. A partida foi realizada na tarde desta quarta-feira, 30, no estádio Moraisão, em Maranguape, Ceará.

O Bahia foi a campo com os seguintes jogadores: Erick; Ruan Pablo, Marcello, Ângelo e Rafael; Sidney, Guilherme e Jota; Vitinho, Lucas Aruba e Juninho.

A partida de volta está marcada para o dia 7 de setembro, às 15h, no estádio Pituaçu, em Salvador. Com a vaga na próxima fase da Copa do Brasil Sub-20 em jogo, um novo empate levará a decisão para os pênaltis, enquanto a vitória no tempo normal garantirá a equipe vitoriosa na próxima etapa.