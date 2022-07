Bahia encerra preparação para encarar o Náutico com dúvida no meio

O Bahia encerrou sua preparação para o duelo contra o Náutico programado para sexta-feira, 29, às 19h, na Fonte Nova, em partida válida pela vigésima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para esse encontro, o técnico Enderson Moreira não vai contar com Marco Antônio e Patrick de Lucca, vetados pelo departamento médico, e o meia argentino Lucas Mugni, suspenso pelo terceiro cartão amarelo levado no duelo contra o Cruzeiro.

Aliás, a vaga do argentino é que chama mais atenção. Sem Mugni, o treinador do Tricolor vai poder optar pela entrada de Emerson Santos ou até mesmo Gregory, deixando a equipe mais ofensiva. Porém, a divulgação do meio do Tricolor só vai acontecer momentos antes da partida.

O restante do time deve ser o seguinte: Danilo Fernandes; Ignácio, Luiz Otávio e Gabriel Xavier; André, Rezende, Emerson Santos (Gregory), Daniel e Matheus Bahia; Raí (Copete) e Matheus Davó.

O Bahia entra em campo ocupando a quarta colocação com 34 pontos e uma vitória faz com que o time recupere o terceiro lugar na classificação geral.