Bahia encerra preparação para o primeiro Ba-Vi da final do Baianão | A TARDE

Após semana completa de preparação, o Bahia está pronto para o primeiro clássico Ba-Vi que definirá o campeão baiano de 2024. Neste sábado, 30, os jogadores se dividiram entre atividades técnicas e táticas no centro de treinamento Evaristo de Macedo.

A atividade técnica consistiu em três times, espalhados dentro de um quadrado sob o comando do treinador Rogério Ceni. Na sequência, o comandante fez um trabalho tático com parte dos atletas, a outra metade aprimorou lances de bola parada. Por fim, os grupos inverteram os exercícios.

Os jogadores Cicinho, Sidney e Roger participaram de um treino físico especial e uma atividade técnica no campo dois. Alguns atletas, nos minutos finais, treinaram faltas frontais e chutes da entrada da grande área.

O primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano está marcado para as 16h de domingo, 31, no Barradão. O jogo de volta será realizado na semana seguinte, na Arena Fonte Nova. Ambos os confrontos terão torcida única.