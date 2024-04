Quem será titular? Biel e Ademir são líderes de assistências no Bahia | A TARDE

Cauly? Everton Ribeiro? Que nada! Vivo na Copa do Brasil, no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, a campanha positiva do Bahia passa pelos pés de Biel e Ademir que, juntos, somam 10 assistências na temporada. Sem a titularidade garantida, os atacantes participaram dos penúltimos passes mais do que qualquer outro no elenco tricolor. Enquanto o camisa 11 soma seis, o número 7 já contribuiu com quatro, além de três gols.

Por conta de uma lesão na coxa, Everaldo, camisa 9, deve desfalcar o Esquadrão no jogo de ida das finais do Campeonato Baiano, que será contra o Vitória, neste domingo, 31. Assim, os atletas "garçons" podem assumir a titularidade no lugar do centroavante.

Em 2024, Biel foi titular em oito jogos, de 16 possíveis. O atacante contribuiu com quatro assistências e um gol. Do outro lado, com seis titularidades, Ademir soma quatro assistências e dois gols neste período.

Talvez como surpresas, os atacantes fazem uma temporada com números melhores do que Everton Ribeiro e Cauly, ambos com duas assistências e três gols. Enquanto os meias somam mais de 900 minutos jogados, Biel e Ademir não ultrapassaram a casa dos 710 minutos em campo.

Diante do Vitória, neste domingo, para o setor ofensivo, o comandante do Esquadrão também terá a sua disposição para substituir Everaldo, Rafael Ratão, com cinco gols somados na temporada, e Oscar Estupiñan, com quatro gols.