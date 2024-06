Bahia encerra preparação para partida contra o Galo | A TARDE

O Esquadrão está preparado para enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV, neste domingo, 2, às 16h. Na manhã deste sábado, 1, no CT Evaristo de Macedo, os atletas iniciaram suas atividades diretamente no campo 1.

Após uma sessão de ativação técnica e física no centro do gramado, o técnico Rogério Ceni dividiu o grupo em dois para um treinamento tático em campo aberto. Em seguida, em uma das metas, o auxiliar Charles Hembert conduziu um treino de lances de bola parada com parte do elenco. Enquanto isso, outro grupo realizou um exercício técnico em espaço reduzido. Alguns jogadores ainda treinaram cobranças de pênaltis e faltas frontais.

Ryan e Marcos Victor finalizaram a semana treinando normalmente, enquanto Victor Cuesta participou de mais uma atividade especial, tanto física quanto técnica, no campo 2. Acevedo continuou seu processo de recuperação, alternando entre fisioterapia e academia.

