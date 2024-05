Bahia enfrenta Bragantino na busca pela liderança do Brasileirão | A TARDE

Em bom início no Brasileirão, o Bahia empolga a sua torcida após belos triunfos conquistados contra Fluminense, Grêmio e Botafogo. Mais do que isso, o Tricolor tem a chance de assumir a liderança da tabela neste domingo, 12, caso vença o Red Bull Bragantino, na Arena Fonte Nova.

Trata-se um confronto entre duas equipes que figuram no patamar mais elevado da tabela da competição. A equipe de Bragança Paulista é a quinta colocada, com nove pontos, e também entrará em campo de olho na primeira posição. A situação do Bahia é mais favorável, uma vez que o time apenas enxerga na sua frente o Athletico Paranaense, com a mesma pontuação, porém, com dois gols de saldo a mais. Mesmo que o Tricolor e o Furacão ganhem os jogos, dependendo do resultado (uma goleada, por exemplo) pode colocar o time baiano na dianteira.



O entusiamo e o horizonte de expectativas no universo do Bahia ampliaram significativamente. Se uma frustração, entremeada com desconfiança em relação à equipe e ao treinador Rogério Ceni, marcou o começo de temporada, sobretudo pelas derrotas para o Vitória nos Ba-Vis e na final do Campeonato Baiano, o início da Série A inverteu esses sentimentos. A confiança de um título, na “era dos pontos corridos”, ainda inédito, é explícita nas rodas tricolores.

Em grande medida, a construção de um elenco de alto nível, possibilitada pela SAF do Grupo City, com jogadores experientes, envolvidos com o projeto do clube, a exemplo de Éverton Ribeiro, Víctor Cuesta e Gilberto, e alguns dos principais destaques do futebol brasileiro nos últimos dois anos, a exemplo de Cauly, Caio Alexandre, Jean Lucas e Luciano Juba, vem sendo decisiva para o desempenho do time e a esperança no título. Em paralelo, a manutenção dos melhores jogadores que atuaram na campanha do ano passado – e também do treinador – também tem sido fator determinante para o caminho rumo aos voos mais altos.

Confiança interna

O lateral direito Santiago Arias, ao abordar a sua chegada e adaptação ao clube, ressaltou o clima interno e o acolhimento em seu novo ambiente de trabalho e na cidade, em entrevista coletiva durante a semana. “A confiança que tem tanto a equipe como o treinador, os companheiros. Desde o momento em que cheguei, me senti muito bem, como se eu já estivesse há muito tempo na equipe. Isso facilita a entrar o grupo”, comentou, abordando ainda dimensão pessoal da vida de um jogador de futebol.

“Para mim, é muito importante e fundamental a minha família estar feliz. Minha esposa e meus filhos estão contentes, minha esposa com suas atividades, em seu trabalho. Isso é importante para estar focado no futebol”, afirmou o jogador colombiano, que conquistou a posição de titular absoluto, no lugar de Gilberto, por grandes desempenho nos jogos na primeira divisão.

O atleta tratou dessa disputa de posição, em particular, e estacou a importância disso a qualidade da equipe. “A competição nos faz sempre buscar mais e ser melhor, uma competição saudável. Enquanto se tem essa competição, a equipe vai desempenhar cada vez melhor dentro de campo. Tratar sempre de manter esse espírito, sempre ganhar e sempre ir por mais”, disse.

Ambições

Em relação às perspectivas do Esquadrão de Aço na Série A do Campeonato Brasileiro, Arias enfatizou o que chamou de “projeto ambicioso” do Bahia. “Sabia que era um projeto de larga duração, que me parece bastante ambicioso, um grupo muito forte no mundo do futebol. Creio que por isso me interessei e por isso decidir vir, afinal, me senti querido, bem. Ajudou muito para tomar essa decisão. Agora as coisas estão saindo bem e espero que siga assim”, completou.

Para a partida com o Red Bull Bragantino, que vale a liderança, o técnico Rogério Ceni deve repetir a escalação que começou contra o Botafogo, fora de casa, com o quarteto de meio-campistas titulares (Caio, Jean, Éverton e Cauly), a dupla de zaga formada por Gabriel Xavier e Kanu, além dos atacantes Thaciano e Everaldo. Em casa, ao lado da torcida, o time vem sendo soberano atuando com a sua força máxima e pretende repetir a dose que tem sido regra em 2024, como foi naquele saudoso ano de 1988.

