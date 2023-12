Bahia está pronto para a decisão contra o América-MG; Ademir é dúvida | A TARDE

O Bahia concluiu a preparação mirando o jogo decisivo contra o América-MG, marcado para este domingo, 3, às 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte, válido pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O elenco tricolor trabalhou na manhã deste sábado, 2, no CT Evaristo de Macedo. Antes de irem a campo, os jogadores assistirem a um vídeo com informações e lances do adversário. No campo 1, o trabalho inicial foi com exercícios de ativação.

Na sequência, o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho de ordem tática, onde aprimorou a saída de bola, com os jogadores de defesa em menor número. Do outro lado do campo, fez um trabalho idêntico, porém com um jogador de ataque a mais na construção ofensiva. Ao final, alguns atletas trabalharam cobranças de falta e pênalti.

Recuperado de uma gripe, o lateral-esquerdo Matheus Bahia treinou normalmente e deve ser opção para o jogo em Minas Gerais. Já o atacante Ademir está na condição de dúvida para a partida. Ele participou de uma dos trabalhos com bola e depois fez atividades específicas na academia.

O meio-campista Yago Felipe está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Na lateral-esquerda, Camilo Cándido pode retornar ao time titular. Com isso, a tendência é que Everaldo seja escalado no comando de ataque. A tendência é que o Bahia seja escalado com Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Luciano Juba (Camilo Cándido); Rezende, Acevedo, Thaciano e Cauly; Biel e Everaldo.

O esquadrão de Aço é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 41 pontos ganhos. Vencer é fundamental para se manter na Série A.