Bahia está relacionado para manter invencibilidade em casa; veja lista

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A lista de jogadores convocados pelo técnico Rogério Ceni, do Bahia, para o confronto contra o Juventude, às 19h, desta quinta-feira, 4, na Arena Fonte Nova, foi divulgada pelo clube. Visando o embate, o time baiano não terá nenhuma novidade para o confronto.

O lateral-esquerdo Iago Borduchi, anunciado pelo Tricolor nesta semana, só poderá atuar a partir do jogo diante do Cuiabá no próximo dia 13. Já o volante Nico Acevedo segue em processo de recuperação.

Nesta noite, o Esquadrão de Aço tenta ampliar a invencibilidade jogando dentro de casa e, consequentemente, se manter entre os primeiros colocados do Brasileirão.

Confira a lista completa:

Goleiros: Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe

Laterais: Cicinho, Gilberto, Luciano Juba e Ryan

Zagueiros: Gabriel Xavier, David Duarte, Kanu, Victor Cuesta e Marcos Victor

Meio-campistas: Cauly, Carlos De Pena, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Rezende, Thaciano e Yago Felipe

Atacantes: Ademir, Biel, Everaldo, Oscar Estupiñan, Rafael Ratão