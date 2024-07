Carrasco? Juventude causou 'traumas' no Bahia ao longo da história

Nas últimas cinco partidas, entretanto, o Bahia não sabe o que é perder do Juventude - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Bahia e Juventude se enfrentam na noite desta quinta-feira, 4, na Arena Fonte Nova, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Apesar do equilíbro entre as equipes no histórico de confrontos, o time gaúcho já causou alguns 'traumas' para o Esquadrão em momentos pontuais.

Por incrível que pareça, os dois principais feitos no Alviverde diante do Tricolor surgiu a partir de empates. O primeiro deles aconteceu na edição do Brasileirão de 1997, quando as equipes se enfrentaram na última rodada e o Bahia precisava vencer para escapar do descenso, mas o empate sem gols prevaleceu e a equipe comandada pelo técnico Jair Pereira amargou a queda.

Dois anos depois, Juventude e Bahia ficaram novamente frente a frente, mas, dessa vez, em confrontos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil de 1999. Após um empate em 2 a 2, no estádio Alfredo Jaconi, a classificação para a vaga ficou para ser decidida na Fonte Nova. No entanto, o placar se repetiu e, nas penalidades, o Tricolor foi derrotado por 4 a 1 e teve o sonho de chegar às semifinais adiado.

Vale destacar que um dos destaques do Juventude na partida foi o goleiro Emerson Ferretti, com importantes defesas e ainda defendendo penalidade. O desempenho do arqueiro foi tão emblemático que, no ano seguinte, ele foi contratado pelo próprio Bahia na temporada seguinte, tornando-se ídolo tricolor posteriormente.

Ao todo, as duas equipes se enfrentaram em um total de 16 vezes. Dentro deste período, o Bahia levou a melhor em quatro oportunidades, enquanto o Juventude venceu cinco vezes. Ainda houveram sete empates.

Nas últimas cinco partidas, entretanto, o Bahia não sabe o que é perder do Juventude. A última vez que o Esquadrão foi derrotado aconteceu no Brasileirão da Série B de 2008. De lá para cá, foram cinco partidas com três triunfos e dois empates.