Bahia estreia time principal com goleada sobre o Jacobina no Baianão | A TARDE

A rodada do Campeonato Baiano foi a 3ª, mas o time principal do Bahia entrou em campo pela primeira vez na noite desta quarta-feira, 24. O Tricolor recebeu o Jacobina na Arena Fonte Nova e goleou por 5 a 0 com imensa tranquilidade. Os gols foram marcados por Rezende, Éverton Ribeiro, Everaldo, Kanu e Jean Lucas.

O resultado positivo deixou o Bahia com quatro pontos após três jogos e o Tricolor pode terminar a rodada dentro do G-4. Já o Jacobina, acumula agora duas goleadas sofridas e segue com apenas um ponto, na vice-lanterna da competição.

As equipes voltam a campo neste fim de semana, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. No sábado, 27, o Bahia vai até a Arena Cajueiro, em Feira de Santana, enfrentar o Bahia de Feira, às 16h. No mesmo dia, às 18h30, o Jacobina recebe o Barcelona de Ilhéus no Estádio José Rocha.

O jogo



Com três dos quatro reforços entre os titulares, o Bahia mostrou que a pré-temporada em Manchester fez bem ao grupo. Na companhia de Cauly, o trio Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro comandaram o meio de campo e dominaram a posse de bola nos primeiros 45 minutos.

Mas quem abriu o placar foi o remanescente da Série B Rezende, que aos 8 acertou um chutaço de primeira após sobra de bola na entrada da área. Variando funções, o volante atuou como volante e lateral-esquerdo, dependendo do momento do jogo. O Bahia seguiu pressionando e perdeu oportunidades de ampliar aos 13, com Everaldo, aos 24, com Rafael Ratão.

Aos 28, Jean Lucas recebeu passe de Cauly dentro da área e foi derrubado por Luis Ricardo. O árbitro assinalou o pênalti, mas Everaldo não conseguiu ampliar, pois o goleiro Matheus Cabral caiu no canto certo e fez linda defesa na cobrança.

Aos 35, gol com participação direta de dois estreantes: belíssimo lançamento de Caio Alexandre para Éverton Ribeiro matar no peito e finalizar de canhota. Antes do intervalo, aos 45, Gilberto chegou bem na linha de fundo e cruzou no alto para Everaldo se redimir do pênalti perdido e marcar, de cabeça, o terceiro gol do Bahia, que foi para o vestiário em vantagem.

Principal contratação do Bahia, Éverton Ribeiro estreou com gol | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Segundo tempo

Na etapa final, pouca coisa mudou. O Bahia seguiu com o controle total da partida e a medida que o tempo foi passando, o técnico Rogério Ceni usou as cinco substituições e tirou os três estreantes. Yago Felipe, Luciano Juba e Sidney entraram nas vagas de Éverton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre. Diego Rosa e Ademir também entraram nos lugares de Rezende e Everaldo.

O quarto gol demorou um pouco mais do que no primeiro tempo, mas saiu. Aos 16, Cauly cobrou escanteio na cabeça do zagueiro Kanu, que subiu mais alto que a zaga e testou firme para ampliar o placar. Sem poder de reação, o Jacobina tentava aproveitar os contra-ataques, mas sem sucesso.

Três minutos depois do quarto gol, foi a vez de Jean Lucas deixar sua marca. O meia recebeu assistência de Yago Felipe, se antecipou à marcação e estufou as redes do gol defendido por Matheus Cabral, fechando o caixão do Jacobina na Arena Fonte Nova.