Bahia faz jogão com o Flamengo, mas deixa liderança escapar

Everaldo e Gerson disputando a bola - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na noite desta quinta-feira, 20, o Esporte Clube Bahia foi derrotado pelo Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã, e perdeu sua invencibilidade de oito jogos no Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Gerson e David Luiz, do lado rubro-negro. Everaldo diminuiu para o Esquadrão.

Com o resultado, a equipe comandada por Rogério Ceni caiu para a 5ª posição da competição, com 18 pontos conquistados.

Primeiro tempo

Jogando fora de casa, a primeira oportunidade do jogo foi do lado tricolor. Após bela trama no contra-ataque, Everaldo passa para Cauly, na entrada da área, mas o camisa 8 acaba mandando a bola à direita da meta defendida pelo goleiro adversário.



Mesmo após início melhor da equipe comandada por Rogério Ceni, o Flamengo assumiu a liderança no placar. Depois de parede feita por Pedro, o camisa 9 deixou a bola para Gerson chegar chutando, para tirar o zero do placar e colocar a equipe rubro-negra na frente.

No entanto, não demorou muito para o Bahia empatar o placar. Depois do gol, o Flamengo cresceu na partida, mas o Esquadrão manteve sua ideia de jogo, e por volta dos 34 minutos da etapa inicial, Everaldo aproveitou ótimo passe de Jean Lucas para igualar o placar e marcar seu quinto gol no Brasileirão.

Segundo tempo

Após um primeiro tempo bem jogado, com boas oportunidades para ambos os lados, a etapa final começou mais morna, sem muitas emoções. Mas o Flamengo passou a ser superior, dominando as ações do jogo.

Mesmo com o domínio na segunda etapa, a equipe rubro-negra não conseguiu transformar a superioridade em boas oportunidades.

Já nos acréscimos da partida, Gerson cobra a falta na área, David Luiz sobe para cabecear e coloca o Flamengo de novo à frente no Maracanã.

Próximo jogo

O Tricolor de Aço volta à campo neste domingo, 23, às 16h, na Arena Fonte Nova, contra o Cruzeiro, que vem embalado, após vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense.