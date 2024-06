Bahia faz 'rebranding' e relança aplicativo oficial com novo nome | A TARDE

O Bahia anunciou nesta sexta-feira, 7, o lançamento de um novo aplicativo oficial, que vai substituir o Sócio Digital. O novo app oficial já pode ser baixado na Apple Store para aparelhos do sistema IOS e Google Play Store para dispositivos Android.

De acordo com o comunicado, "a mudança marca uma renovação no posicionamento digital do clube, com a substituição do antigo aplicativo Sócio Digital por uma plataforma aprimorada, com rebranding que fortalece a marca Bahia e seus ativos no APP. Para quem já tinha o Sócio Digital instalado basta atualizar o aplicativo."

O Bahia ainda pontuou que a ação contribui com a internacionalização do clube e com o intercâmbio entre a comunidade do City Football Group.

O novo aplicativo, com o nome de EC Bahia, conta com uma integração completa com a TV Bahêa no YouTube. Todos os vídeos oficiais do clube, como treinos, bastidores e desafios estarão disponíveis diretamente no aplicativo, proporcionando acesso fácil e rápido aos conteúdos exclusivos do clube.

