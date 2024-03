Bahia faz último treino e está pronto para encarar o Ceará | A TARDE

O Bahia encerrou, na manhã desta terça-feira, 5, a preparação para o próximo compromisso pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Antes do último treino, os jogadores assistiram vídeos sobre o adversário e fizeram atividades específicas para suas posições.

Após o almoço, a delegação embarca para Fortaleza, onde encara o Ceará, na Arena Castelão, na noite desta quarta, 6. A bola rola a partir das 21h30. O Bahia é líder do Grupo B da Copa do Nordeste com nove pontos em quatro jogos. Já o Ceará é o 5º colocado do Grupo A com seis.

O Tricolor não tem jogadores suspensos, mas o lateral-esquerdo Ryan e o volante Acevedo seguem se recuperando de lesão. O técnico Rogério Ceni poupou jogadores considerados titulares contra o Jacuipense e deve utilizá-los contra o Ceará.

Provável escalação: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Ademir (Everaldo).