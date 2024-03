Bahia fecha preparação para jogo fora de casa contra Juazeirense | A TARDE

O Bahia fechou a preparação para a partida contra a Juazeirense que acontecerá neste domingo, 25, às 16h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, válida pela oitava e penúltima rodada do Campeonato Baiano.



Treinador do time, Rogério Ceni comandou, no mesmo palco da partida deste domingo, um aquecimento com bola e um treinamento técnico, na manhã deste sábado, 24. O grupo foi separado em duas equipes para que fosse realizado também um trabalho tático.

Em seguida, o campo foi dividido em dois para novas atividades de preparação. De um lado, o auxiliar Charles Hembert comandou uma movimentação para lances de bola parada, enquanto do outro lado do campo Ceni e os auxiliares Nelson Simões e Leandro Dell usaram a outra metade do elenco para um treino de construção ofensiva e de marcação.

Atualmente, o Campeonato Baiano é liderado pelo Barcelona de Ilhéus, com 16 pontos e oito partidas disputadas. Juazeirense, Bahia e Vitória aparecem em seguida fechando o G4, com um jogo a menos do que a equipe do Sul do estado.

Em caso de triunfo, o Bahia alcança os mesmos 16 pontos do Barcelona, mas ultrapassa a equipe de Ilhéus no saldo de gols, retomando dessa forma a liderança. A Juazeirense assumirá a liderança caso vença o Esquadrão de Aço, o que a levará aos 17 pontos.

O Bahia não contará com Jean Lucas e Rezende, suspensos. O lateral-esquerdo Ryan deu continuidade ao tratamento entre academia e fisioterapia.