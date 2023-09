Bahia finaliza preparação e está pronto para encarar o Coritiba

No dia que antecede o jogo contra o Coritiba, o Bahia finalizou sua preparação no CT Evaristo de Macedo. Nesta quarta-feira, 13, o time começou com uma reunião no auditório para assistir a um vídeo da comissão técnica.

Em seguida, realizaram um breve aquecimento na academia. No campo, sob o comando de Rogério Ceni, a equipe se concentrou em exercícios de finalização e posicionamento.

O assistente Nelson Simões supervisionou um treino de bola parada, abordando tanto a parte ofensiva quanto a defensiva.

Além disso, David Duarte e André trabalharam no campo com o fisioterapeuta Thiago Teixeira, enquanto o meia Cauly, que está se recuperando de uma lesão, realizou seu primeiro treinamento com bola.