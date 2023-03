Bahia finaliza preparação visando a semifinal do Campeonato Baiano

O Bahia está preparado para enfrentar o Itabuna, neste sábado, 11, em Camacã. O duelo é válido pela primeira rodada da semifinal do Campeonato Baiano. Na manhã desta sexta-feira, 10, o técnico Renato Paiva realizou correções na equipe que venceu o Camboriú-SC pelo placar de 1 a 0 e avançou na Copa do Brasil.

Em campo, os atletas participaram de um trabalho tático em campo reduzido. Os jogadores foram divididos em três equipes. O técnico Renato Paiva testou um provável time titular para o duelo no Campeonato Baiano. A atividade foi encerrada depois de um exercício tático.

Se recuperando de lesão, o goleiro Danilo Fernandes e o zagueiro Kanu não trabalharam com o restante do elenco e fizeram exercícios na academia do clube.

Itabuna e Bahia se enfrentam às 16h. O jogo de volta está marcado para o dia 18, no mesmo horário, na Arena Fonte Nova.