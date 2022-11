Bahia goleia o Doce Mel e conquista o tricampeonato estadual

As “Mulheres de Aço” não tiveram dificuldade e golearam o time do Doce Mel por 4 a 0, em partida realizada neste sábado, 5, no estádio de Pituaçu, e conquistaram o Tricampeonato seguido do Campeonato Baiano.

Os gols do time Tricolor foram marcados por Gabi Itacaré e Miúda, cada uma balançou as redes em duas oportunidades cada.

A equipe do técnico Igor Morena atuou com: Camila; Mila Santos (Ariely), Thayná, Débora e Dymenor; Lane, Jumaria (Fabi Ramos) e Taiana; Ellen (Juliana Pereira), Miúda (Juliana Ramos) e Gabi Itacaré (Nayra).

Confira a Campanha do Baianão

Bahia 6x0 Jacuipense

Astro 2x5 Bahia

Bahia 2x0 Juventude

Doce Mel 1x1 Bahia

Bahia 12x0 Leônico

Vitória 1x2 Bahia

Bahia 8x0 Lusaca

Semifinal

Bahia 5x2 Vitória

Final

Doce Mel 0x0 Bahia

Bahia 4x0 Doce Mel