Bahia inicia preparação mirando o jogo contra o Flamengo

Elenco tricolor durante atividade no CT Evaristo de Macedo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O elenco do Bahia voltou aos trabalhos na Cidade Tricolor e deu início a preparação para pegar o Flamengo. A partida está marcada para esta quinta-feira, 20, às 21h30, no Maracanã, válida pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes de trabalhar em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, a equipe realizou exercícios de ativação na academia, sob a orientação do preparador físico Danilo Augusto.

Com o grupo misturado em dois times, Rogério Ceni ministrou um trabalho em campo reduzido, com quatro traves e dois goleiros. A meta era estimular a movimentação dos jogadores e a troca de passes. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Criciúma foram liberados. O restante, fez um exercício de ataque contra defesa.

A novidade no CT foi a presença do zagueiro Vitor Hugo. O defensor que estava emprestado ao Panathinaikos-GRE, se reapresentou ao clube e deu início aos trabalhos de aprimoramento físico.

O grupo tricolor volta aos trabalhos na manhã desta quarta-feira, 19. O Esquadrão de Aço ocupa a terceira colocação, com 18 pontos somados. Os comandados de Rogério Ceni estão há 11 jogos sem perder.