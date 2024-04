Bahia lança nova camisa para o sócio-torcedor | A TARDE

O Esporte Clube Bahia, lançou nesta quinta-feira, 4, uma nova camisa para sócios, que serão entregues a partir da próxima segunda-feira, 8, na Arena Fonte Nova, mediante agendamento prévio.

Para ter direito ao novo item, é preciso ter se associado até 31 de março de 2023 e estar adimplente na data de retirada da camisa. Todas as dúvidas e detalhes podem ser sanadas atráves do link.

Para conferir a lista de aptos a receber o benefício, conforme regulamento, clique aqui: Lista de Sócios Aptos – Camisa Vibração. Os sócios devem acessar o site agendamento.socioesquadrao.com.br para agendar a retirada da peça.

Para os residentes em Salvador e Região Metropolitana, a retirada deve ser feita no CAS/Loja do Bahia, na Fonte Nova, mediante agendamento. Já os sócios com direito ao benefício, mas fora de Salvador e Região Metropolitana, poderão pedir a camisa mediante cupom que será enviado até o final do mês de abril.

Veja:





Reprodução | EC Bahia