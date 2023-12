Bahia mira a contratação de atacante destaque do Cruzeiro | A TARDE

O Bahia busca reforçar o setor de ataque para a temporada 2024. De olho no mercado, a diretoria Tricolor deseja a contratação do atacante Bruno Rodrigues, destaque do Cruzeiro no Brasileirão com 13 gols marcados e sete assistências. A informação foi publicada pelo site ge.globo e confirmada pelo Portal A TARDE.

O time mineiro buscava a manutenção de Bruno Rodrigues em seu elenco, porém devido a concorrência, desistiu. O Bahia tem a concorrência de clubes como São Paulo, Internacional e Fluminense, que já fizeram ofertas ao staff do jogador. O Tombense-MG é o detentor de 67% dos direitos econômicos do jogador. O Cruzeiro possui os 33% restantes e receberia um valor por conta da negociação.

Bruno Rodrigues começou a fazer sucesso no Cruzeiro no segundo semestre de 2022, na disputa da Série B. Durante a Série A, ele foi o principal jogador de ataque do time celeste e encerrou sua participação na equipe sendo artilheiro e líder em assistência, além das participações em gol.

O Esquadrão de Aço ainda não anunciou oficialmente nenhum reforço para 2024. O clube divulgou apenas as saídas do zagueiro Raul Gustavo, do volante Lucas Mugni e do atacante Vinícius Mingotti.