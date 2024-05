Bahia muda política e valor de ingressos passa a ser variável | A TARDE

O Esporte Clube Bahia e a Casa de Apostas Arena Fonte Nova anunciaram na noite deste sábado, 20, uma nova política de precificação dos ingressos. O preço dos ingressos passará a ser variável de acordo com critérios pré-definidos. A mudança vale a partir do próximo sábado, 27, no jogo contra o Grêmio.

Segundo o clube, entre os critérios que vão definir o valor dos ingressos estão dia, horário, adversário e relevância do confronto. Cada jogo será classificado de acordo com sua demanda: baixa, média ou alta. O valor promocional do setor sudeste não será afetado.

O duelo entre Bahia e Grêmio, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21h de sábado, 27, na Arena Fonte Nova. Antes disso, neste domingo, 21, o Tricolor visita o Vitória no Barradão, às 16h, pela rodada 3.