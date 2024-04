Ba-Vi em casa: Gêmeos integram categoria de base dos rivais baianos | A TARDE

Em semana de Ba-Vi, a rivalidade se manifesta com mais intensidade, principalmente entre os torcedores. Agora imagina ter um atleta de cada time na mesma família? Fagner Moura, pai dos gêmeos João Vitor e João Gabriel, de 14 anos, vive algo parecido com isso.

Os garotos, que moram em Camaçari com a mãe, fazem parte do projeto social Oportunidade Através do Esporte, da Organização Social De Peito Aberto (DPA), e foram integrados às divisões de base do Bahia e do Vitória. João Vitor, no lado Tricolor, e João Gabriel, no lado Rubro-Negro.

João Gabriel em ação pelo Vitória | Foto: Arquivo pessoal

Corinthiano, o pai dos meninos não vai escolher um lado quando os filhos se enfrentarem, mas o clássico agora terá um gosto especial. “Vou torcer para os dois jogarem bem”, brincou Fagner, que é professor da DPA.

Mesmo com os filhos integrados às atividades de um clube profissional, o pai procura manter os pés no chão e seguir com a atenção voltada para os estudos. “Escola em primeiro lugar, não tem outro pensamento. Prioridade é a escola, ser jogador de futebol é consequência. Agora, o sonho deles é serem jogadores de futebol, e eu, no meu papel de pai, vou incentivar e correr junto com eles”.

O cantor Felipe Pezzoni, da Banda Eva, foi padrinho da DPA e, durante uma visita ao projeto, registrou o momento com os gêmeos. Ao saber que os meninos foram integrados nas categorias de base da dupla Ba-Vi, o artista parabenizou e desejou sucesso na trajetória.

"É uma alegria imensa ver o sucesso dos meninos João Vitor e João Gabriel, que conheci há alguns anos no projeto 'De Peito Aberto', do qual tive a honra de ser padrinho. Desde aquele dia, lembro da energia e da determinação deles. Ver esses jovens talentos sendo reconhecidos por dois dos maiores clubes de futebol da Bahia é uma prova de que projetos sociais como o 'De Peito Aberto' realmente fazem a diferença na vida das pessoas”, Felipe Pezzoni ao Portal A TARDE.

“Desejo a João Vitor e João Gabriel todo o sucesso do mundo e espero que eles continuem a inspirar muitos outros jovens a seguir seus sonhos. Parabéns aos envolvidos no projeto e aos clubes por apoiarem essa nova geração de talentos. Vamos em frente, com muito axé e alegria", complementou.

O início do sonho dos jovens atletas começou em aulas de futsal em Camaçari. Em 2017, por sugestão do pai, entraram para o projeto participando das aulas de futebol de campo realizadas em Mata de São João, Praia do Forte.

Desenvolvido por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte com patrocínio de grandes empresas e apoio de prefeituras locais, os projetos da De Peito Aberto realizam atividades em escolas públicas e espaços esportivos. Em Mata de São João, a iniciativa conta com o patrocínio do Tivoli Ecoresort, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, com o apoio da Prefeitura de Mata de São João.