Saiba por onde andam os titulares do último Ba-Vi na Série A | A TARDE

Após cinco anos desde o último Ba-Vi disputado na Série A do Campeonato Brasileiro, em 2018, o maior clássico da região Norte-Nordeste voltará a figurar na elite do Brasileirão, neste domingo, 21, sendo o quinto duelo entre as equipes em 2024. Na ocasião, Esquadrão e Leão da Barra empataram pelo placar de 2 a 2, no Barradão, com gols marcados por Léo Ceará, pela equipe rubro-negra, e já do lado azul, vermelho e branco, balançaram as redes Nilton e Éric Ramires.

Disputado na 33ª rodada daquela edição do Campeonato Brasileiro, o resultado complicou ainda mais a vida do Leão da Barra na competição, já que posteriormente, a equipe acabou rebaixada para a Série B, ocupando a 19ª posição da tabela, com 37 pontos conquistados, 11 atrás do rival Bahia, que se manteve na primeira divisão.

Depois do rebaixamento, os rubro-negros ficaram distantes da elite nacional por cinco anos, chegando a disputar a Série C do Brasileirão em 2022, impedindo, portanto, que o clássico fosse disputado na primeira divisão brasileira. Inclusive, com a queda para a ‘terceirona’, Bahia e Vitória ficaram impossibilitados de se enfrentar também na Série B de 2022, uma vez que no ano anterior (2021), ambas as equipes foram rebaixadas de suas respectivas divisões.

No entanto, após anos com escassez no duelo, o Ba-Vi voltará a ser disputado na primeira divisão nacional. Diante deste cenário, a equipe de Esportes do Portal A Tarde realizou um levantamento para saber por onde andam os titulares das equipes no último clássico na Série A, disputado no dia 11/11/2018.

Tem jogador em equipe multicampeã, atleta suspenso do futebol, aposentados e muitos atuando no Japão, confira:

- Bahia -

Douglas Friedrich (1) - Avaí

Douglas Grolli (13) - Avispa Fukuoka (Japão)

Lucas Fonseca (28) - Aposentado

Nino Paraíba (2) - Suspenso do futebol desde 2023 devido ao envolvimento no escandalo de apostas

Léo ‘Pelé’ (6) - Vasco

Gregore (26) - Botafogo

Nilton (19) - Aposentado

Élber (7) - Yokohama Marinos

Éric Ramires (18) - Red Bull Bragantino

Zé Rafael (10) - Palmeiras

Júnior Brumado (23) - Hansa Rostock (Alemanha)

- Vitória -

Ronaldo (12) - Atlético Goianiense

Jeferson (28) - São Bernardo

Ramon (40) - Ceará

Lucas Ribeiro (14) - Goiás

Marcelo Benítez (3) - Cienciano

Arouca (55) - Aposentado

Wilian Farias (5) - Novorizontino

Erick (11) - São Paulo

Léo Gomes (26) - Júbilo Iwata (Japão)

Lucas Fernandes (19) - Cerezo Osaka (Japão)

Léo Ceará (18) - Cerezo Osaka (Japão)