Bahia está invicto contra o Vitória na Série A desde 2017 | A TARDE

A 3ª rodada do Brasileirão Série A de 2024 marca o reencontro entre o Bahia e o Vitória na Primeira Divisão nacional depois de cinco temporadas. O último embate entre as equipes foi em 2018. Por isso, o clássico Ba-Vi de domingo (21) promete fortes emoções para os dois gigantes baianos.

Nos últimos quatro jogos entre os rivais na Elite do futebol nacional, entre 2017 e 2018, o Tricolor apresentou larga vantagem, se mantendo invicto no período.

Duelos eletrizantes

Começando pela data de 2 de julho de 2017, pela 11ª rodada do Brasileirão da Série A. Era o reencontro dos times na Série A desde 2014, o Vitória recebeu o Bahia no Barradão e a partida terminou empatada em 0 a 0.

A revanche aconteceu pouco mais de três meses depois, no dia 22 de outubro daquele ano, pela 30ª rodada. Desta vez na Arena Fonte Nova, o Esquadrão levou a melhor, vencendo por 2 a 1.

O duelo pela primeira divisão se repetiu novamente em 22 de julho de 2018, na 14ª rodada da Série A. O jogo, assim como da última vez, foi na Fonte Nova e o Bahia triunfou novamente, porém com uma goleada de 4 a 1.

O Vitória até teve uma chance de vencer o duelo válido pelo returno, na 33ª rodada, no Barradão, no dia 11 de novembro, mas novamente ficou no empate com o Tricolor, desta vez por 2 a 2.

Após estes duelos, as equipes passaram cinco temporadas de desencontros, atuando em divisões diferentes. Neste 2024, os gigantes do estado baiano tem a oportunidade de atualizar as estatísticas e manter viva a tradicional rivalidade na primeira divisão.