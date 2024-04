Decisivo, Cauly afasta desconfiança no Bahia com gols e assistências | A TARDE

Destaque do Bahia em 2023, o meio-campista Cauly foi um dos jogadores mais comentados do Esquadrão neste início de temporada. Isso porque o camisa 8 tricolor teve seu nome ligado a grandes times do futebol brasileiro, como o Palmeiras, mas acabou permanecendo na equipe comandada por Rogério Ceni para formar um ‘quadrado mágico’ no meio de campo do Tricolor de Aço com os reforços que chegarm neste ano.

Muitas vezes sendo apontado como ‘exército de um homem só’ durante a temporada passada, Cauly viu o Bahia reforçar a equipe para o ano de 2024, trazendo grandes reforços como Jean Lucas, Caio Alexandre, e principalmente, Éverton Ribeiro, que veio para ser um desafogo técnico nesta equipe, assim como o camisa 8 tricolor.

No entanto, mesmo rodeado de expectativas, o craque do Esquadrão tem sido muito questionado pela torcida azul, vermelha e branca pela entrega dentro de campo. Diante deste cenário de insatisfação por parte dos torcedores, Cauly, porém, ainda assim apresenta números expressivos na atual temporada.

Com 19 jogos disputados até o momento, o meio-campista já marcou cinco gols e anotou quatro assistências em 2024, estatísticas muito parecidas com as da temporada passada, quando entrou em campo 47 vezes, balançou as redes em dez oportunidades e deu nove passes para gol, tudo isso, com 28 jogos a mais do que na atual temporada. Nos 20 primeiros duelo com a camisa tricolor em 2023, Cauly marcou cinco gols e deu três assistências.

Portanto, mesmo rodeado de dúvidas a respeito de seu desempenho nesta temporada, os números do jogador neste início de 2024, com a camisa do Bahia, são superiores as estatísticas apresentadas pelo camisa 8 nos primeiros meses de clube no ano passado.

Nesta terça-feira, 17, por exemplo, Cauly foi um dos responsáveis pelo triunfo tricolor sobre o Fluminense. O camisa 8 foi o autor do gol da virada da equipe comandada por Rogério Ceni, regendo o meio de campo na vitória por 2 a 1, que garantiu os primeiros pontos do Bahia no Brasileirão de 2024, mesmo diante das dificuldades impostas pela intensa chuva que assolou a cidade de Salvador na noite passada, castigando o gramado da Arena Fonte Nova.