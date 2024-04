Bahia e Vitória conhecem seus adversários na 3ª fase da Copa do Brasil | A TARDE

Na tarde desta quarta-feira, 17, foi realizado o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil de 2024, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, às 14h30. Com 32 times classificados, os 16 duelos decisivos, que dão vaga às oitavas de final do torneio, foram definidos.



Os únicos baianos vivos nesta fase da competição, Bahia e Vitória, que poderiam se enfrentar devido ao chaveamento dos potes, com os times de um pote enfrentando o outro lado, acabaram não se cruzando e conheceram seus respectivos adversários. O Esquadrão encara o Criciúma, com primeiro jogo na Fonte Nova e a decisão no Heriberto Hülse, e já o Leão da Barra tem a difícil missão de superar o Botafogo, mas contará com o apoio da torcida no duelo decisivo, que vale vaga nas oitavas de final da competição.

Diferentemente das duas primeiras fases da competição, a 3ª fase da Copa do Brasil passa a contar com duelos de ida e volta, com datas reservadas pela CBF para os dias 1º e 22º de maio. Além disso, nesta altura do torneio, todos os clubes passarão a receber a mesma premiação, independente de divisão e colocação no ranking da Confederação Brasileira de Futebol. A classificação para as oitavas de final vale R$3,4 milhões.