Copa do Brasil: sorteio ocorre nesta quarta e pode dar Ba-Vi | A TARDE

Com 32 equipes classificadas, o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil ocorre na tarde desta quarta-feira, 17, com possibilidade de mais um clássico Ba-Vi. A definição dos 16 confrontos será às 14h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, com transmissão no Sportv.

Nesta fase, as equipes são divididas em dois grupos, separadas pela posição de cada uma no ranking da CBF, com os times de um pote enfrentando os dos outro. Diferente dos jogos anteriores, agora os duelos serão definidos em confrontos de ida e volta, nos dias 1º e 22 de maio. Em caso de empate no agregado, a decisão será definida nos pênaltis.

Ao todo, 20 equipes precisaram avançar da 1ª e 2ª fase, enquanto outras entram apenas no momento atual, como é o caso do Vitória, que foi campeão da Série B. Além da equipe rubro-negra, os classificados para a Libertadores de 2024, o campeão da Copa do Nordeste e da Copa Verde também garantiram vaga direta.

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá.

Pote 2: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.

Em pontes diferentes, Bahia e Vitória podem protagonizar mais um clássico baiano nesta temporada. Ao todo, já foram quatro e, com certeza, terão mais dois, no primeiro e segundo turno do Brasileirão. Assim, sorteados juntos, equipes da capital podem somar mais dois duelos no calendário.

O próximo confronto será neste domingo, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. A partida está prevista para começar às 16h e terá transmissão no Premiere.