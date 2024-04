Dorival Jr. visita o CT do Vitória e acompanha treino da equipe | A TARDE

Com a semana livre, já que a partida contra o Cuiabá, pela 2ª rodada do Brasileirão, foi adiada, o Vitória segue focado no clássico Ba-Vi do próximo fim de semana. O treino desta terça-feira, 16, no CT Manoel Pontes Tanajura, contou com a presença do técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior.

Além de acompanhar parte das atividades do Leão, Dorival conheceu toda a estrutura do clube e visitou as futuras instalações da academia de futebol. Ele assistiu um coletivo entre os reservas, com a utilização de jogadores da base, enquanto os titulares da partida contra o Palmeiras realizaram o regenerativo na academia e alguns completaram com atividades mais leves no campo. O técnico Léo Condé ainda comandou um trabalho de finalização com cruzamentos e duelos.

Leia mais: No aniversário do Vitória, Fatal Model presenteará torcedor com carro

O lateral PK treinou na academia, enquanto o volante Dudu prosseguiu com o tratamento da entorse no joelho direito. O atleta se machucou diante do Palmeiras, domingo passado, e deve ficar afastado entre três e quatro semanas, de acordo com o departamento médico do clube.

O elenco segue a rotina de preparação com treinos no turno vespertino até a sexta-feira, 19. No sábado, 20, pela manhã, o time encerra as atividades e inicia a concentração. O clássico Ba-Vi está marcado para as 16h de domingo, no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.