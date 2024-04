Dudu tem lesão no ligamento e desfalca o Vitória no Brasileirão | A TARDE

O volante Dudu, do Vitória, está fora dos jogos do Rubro-Negro por pelo menos três semanas. O resultado dos exames realizados nesta segunda foram divulgados na manhã desta terça-feira, 16, pelo departamento médico do clube.

Dudu foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no joelho. Ainda de acordo com o Vitória, nenhum procedimento cirúrgico será necessário para a recuperação do jogador. O prazo é de três a quatro semanas para a sua volta.

O atleta foi substituído na derrota do Vitória para o Palmeiras aos 32 minutos do primeiro tempo. A perna do jogador ficou presa ao gramado quando ele tentou fazer um desarme dando um carrinho em um atleta adversário.

Titular absoluto do técnico Léo Condé, Dudu é baixa certa para o Ba-Vi do próximo domingo, 21, que será realizado às 16h, no Barradão. O jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele também deve perder os confrontos contra Cruzeiro, São Paulo e Vasco da Gama.

Para o lugar de Dudu, o Vitória pode contar com Willian Oliveira, Rodrigo Andrade, Léo Naldi e Luan. Diante do Palmeiras, Léo Condé promoveu a entrada de Mateus Gonçalves no lugar do volante, abrindo mão do esquema com três jogadores de marcação no meio de campo.