No aniversário do Vitória, Fatal Model presenteará torcedor com carro | A TARDE

A Fatal Model, patrocinadora do Vitória, está preparando uma ação para os torcedores rubro-negros. Celebrando o aniversário do clube, no dia 13 de maio, a empresa irá presentear um torcedor com um Fiat Mobi 0 km por meio de um sorteio. O anúncio oficial da promoção aconteceu nesta terça-feira, 16.

Como participar?

Para participar da promoção, os torcedores devem realizar inscrições através do site. Ao se cadastrar, o torcedor recebe um card com um número de inscrição. O candidato ainda deve realizar uma postagem, em formato de foto ou vídeo, mencionando Fatal Model e Vitória, e explicando por que merece levar o prêmio.

A publicação deve estar acompanhada da #TorcedorFatal e pode ser feita no Instagram, Facebook, Twitter ou TikTok até o dia 13/05, data do aniversário do Vitória. No dia da apuração, o perfil do participante deverá se manter aberto, para que a participação seja validada.

O sorteio será realizado no dia 16/05. Já a entrega do carro está prevista para acontecer em um evento no Estádio do Barradão. Durante o período da promoção, ainda acontecerá uma série de ações, que em breve serão anunciadas, com a participação de influenciadores ligados ao clube baiano.

A ação já havia sido anunciada no final do ano passado, após a confirmação do acesso. Na ocasião, a presença do carro içado e a distribuição de brindes em frente ao Barradão agitou os torcedores antes de uma partida da equipe.

“Desde o início da parceria, o Vitória e os torcedores se mostraram muito dispostos a apoiarem nossa causa. A iniciativa surgiu para retribuir esse apoio e presentear uma torcida extremamente apaixonada pelo time. Temos certeza de que será uma ação memorável para os rubro-negros”, comenta Nina Sag, porta-voz da Fatal Model.

Parceria:

Vitória e Fatal Model estabeleceram acordo em fevereiro de 2023. Desde então, patrocinadora e clube realizaram diversas ativações voltadas para a torcida. Na temporada passada, a empresa teve participação para que o clube atingisse os objetivos, ajudando até mesmo a viabilizar a chegada de alguns reforços para o elenco rubro-negro.