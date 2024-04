Bahia vira sobre o Fluminense e vence a primeira no Brasileirão | A TARDE

Debaixo de muita chuva, o Bahia estreou como mandante no Brasileirão 2024 e venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada, na noite desta terça-feira, 16, em duelo da 2ª rodada. Caio Alexandre e Cauly marcaram os gols do Esquadrão e fizeram a alegria dos mais de 20 mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova. O argentino Germán Cano diminuiu para o Fluminense.

Com o resultado positivo diante de sua torcida, o Bahia soma os primeiros três pontos e dá um salto na tabela de classificação. O Fluminense, que empatou na primeira rodada, permanece com um ponto, e deve terminar a rodada próximo à zona de rebaixamento para a Série B.

O próximo compromisso do Bahia é contra o rival, Vitória, pela 3ª rodada do Brasileirão. O clássico Ba-Vi está marcado para as 16h de domingo, 21, no Barradão, em Salvador.

O jogo

Debaixo de uma chuva forte, o Fluminense começou com a alta intensidade característica da equipe. Sob pressão, o Bahia vacilou na saída de bola logo aos três minutos, com Arias. O colombiano perdeu a bola para seu xará do Flu e viu ele rolar para Germán Cano, na entrada da área, que finalizou na saída de Marcos Felipe e abriu o placar.

Aos 7, o Bahia respondeu. Após cobrança de falta de Cauly, pelo lado direito, Cuesta subiu mais que todo mundo e cabeceou para o gol, mas o experiente Fábio fez grande defesa para evitar o gol de empate do Esquadrão.

Devido às fortes chuvas, o árbitro interrompeu a partida aos 16 minutos. O jogo foi retomado cerca de uma hora depois, com o gramado em melhores condições e quase sem chuva.

Após o reinício, o Bahia chegou com perigo aos 33. Cauly fez lindo passe infiltrado para Ademir, que parou em mais uma grande defesa do goleiro do Flu. No lance seguinte, em cobrança de escanteio, Caio Alexandre pegou a sobra, limpou a marcação de Samuel Xavier e acertou um chutaço, indefensável, na bochecha da rede, deixando tudo igual no placar.

Antes do intervalo, após novo passe de Cauly, Thaciano dentro da área, puxou para o pé direito e finalizou forte, no canto, mas Fábio, novamente, caiu para fazer a defesa e evitou a virada do Esquadrão.

Segundo tempo

O Bahia voltou do vestiário com mais posse de bola, enquanto o Fluminense se manteve em seu campo de defesa, sem conseguir avançar para o setor de ataque. A pressão inicial surtiu efeito aos 15 minutos, quando a genialidade de Cauly apareceu. O camisa 8 recebeu de Jean Lucas, deu um drible desconcertante em Manoel e concluiu de pé esquerdo, com força, sem chances para o goleiro Fábio.

Logo após o gol, o Esquadrão abdicou da posse de bola e o Fluminense passou a comandar as ações. Inicialmente, a ideia era aproveitar a velocidade de Ademir, que logo cansou e foi substituído por Biel, que se tornou a válvula de escape do ataque tricolor. O atacante, inclusive, desperdiçou uma boa chance de ampliar o placar, após receber passe na grande área, dominar a bola e finalizar para fora, no canto direito do goleiro Fábio.

No fim, a partida ficou amarrada, truncada. O Fluminense tentava chegar ao campo de ataque, mas o Bahia conseguiu se defender bem e o goleiro Marcos Felipe praticamente não trabalhou na etapa final. O resultado garantiu os primeiros três pontos do Bahia no Brasileirão.