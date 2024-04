Fortes chuvas paralisam jogo entre Bahia e Fluminense, na Fonte Nova | A TARDE

A partida entre Bahia e Fluminense, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro foi paralisada aos 16 minutos do primeiro tempo por conta das fortes chuvas que caem em Salvador. Desde cerca de uma hora antes do início da partida com chuva forte, o gramado ficou encharcado e repleto de poças d’água.

De acordo com a Codesal, apenas entre 21h e 22h, na região da Arena Fonte Nova, choveu cerca de 18mm. Após conversa com os capitães das duas equipes, o árbitro paralisou a partida e fez a primeira avaliação depois de 30 minutos, quando constataram que a chuva diminuiu e o gramado apresentava uma leve melhora.

Com ajuda de rodos, funcionários drenam a água do gramado | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Após nova avaliação, 15 minutos depois da primeira, e já sem chuva, a equipe de arbitragem aprovou o estado de gramado. Cerca de uma hora após a paralisação, os jogadores das duas equipes foram autorizados a retornar ao campo para realizar um trabalho de aquecimento.

O jogo foi retomado às 22h47, a partir do minuto 16 da primeira etapa, com vantagem do Fluminense, que vencia o jogo por 1 a 0 com gol marcado pelo argentino Germán Cano, aos 3. De acordo com apuração do Portal A TARDE, o voo de volta da delegação da equipe carioca para o Rio de Janeiro está marcado para as 15h desta quarta-feira, 17.