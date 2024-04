Após insistência da torcida, Xavier ganha chance e é elogiado por Ceni | A TARDE

Apesar da pequena diferença de gols na partida contra o Fluminense e das adversidades geradas por conta das fortes chuvas que assolaram a capital baiana na noite desta terça-feira, 16, o Esporte Clube Bahia venceu com autoridade a equipe carioca e a escalação promovida por Rogério Ceni agradou grande parte da torcida azul, vermelha e branca.

Dentre os 11 iniciais do Esquadrão para o duelo contra os comandados por Fernando Diniz, a titularidade de Gabriel Xavier foi a que mais agradou os torcedores, devido às atuações recentes do zagueiro Kanu, que têm sido muito contestadas.

Apesar do sistema defensivo do Tricolor de Aço ter sido vazado, mais uma vez no início do jogo, o camisa 3 do Bahia se destacou na defesa, demonstrando muita firmeza com a bola nos pés e qualidade nas bolas aéreas. Com seis cortes, dois chutes bloqueados, uma interceptação, dois desarmes e três duelos defensivos vencidos, a atuação de Gabriel Xavier recebeu nota 7,2 no SofaScore, aplicativo de estatísticas.

Após o triunfo por 2 a 1, Rogério Ceni concedeu coletiva e durante a entrevista falou sobre a partida do zagueiro: “Foi uma boa partida do Gabriel, nada impede que ele possa jogar outros jogos”.

“O Fluminense não teve muita força no jogo aéreo”, ressaltou o treinador, dando ênfase a solidez defensiva da equipe nas bolas aéreas no duelo desta terça-feira, 16.

Por fim, o comandante tricolor foi questionado a respeito da possível titularidade do camisa 3 depois da boa atuação, mas desconversou: “Eu nunca falo sobre escalações futuras. Para mim todos são muito importantes”.