Bahia inicia preparação para primeiro Ba-Vi do Brasileirão | A TARDE

Pela quinta vez na temporada, o Bahia vai enfrentar seu maior rival, o Vitória, desta vez, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. De olho nos três pontos no domingo, 21, o elenco tricolor se reapresentou no CT Evaristo de Macedo nesta quinta-feira, 18, após ganharem folga depois do triunfo por 2 a 1 sobre o Fluminense, na última terça-feira, 16.

O grupo iniciou suas atividades com uma ativação na academia, seguida por um complemento de trabalho no campo 1. Posteriormente, a comissão técnica organizou uma atividade técnica, dividindo os jogadores em equipes de 12, com um objetivo específico de passes a ser alcançado.

Aqueles que estiveram em campo contra o Fluminense na última terça-feira, 16, só participaram dessa parte do treino. Em seguida, retornaram para sessões de fisioterapia e mais trabalho na academia.

Enquanto isso, os demais jogadores estiveram no campo 2, envolvidos em duas atividades com bola em espaços reduzidos. No final, eles se juntaram aos zagueiros e laterais para um treino específico no campo 1. Acevedo e Ryan mais uma vez focaram seus treinamentos na academia.