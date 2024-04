Dupla Ba-Vi aparece entre 20 times favoritos em plataforma | A TARDE

Tradicionalmente, o calendário do futebol brasileiro tem início quando a bola rola para os campeonatos estaduais e competições regionais. Com a movimentação dos clubes dentro de campo, a procura por informações e acompanhamento da rotina cresce e os torcedores engajam seu time de coração.

Este movimento foi sentido na plataforma de resultados ao vivo Flashscore, que registrou números de pageviews superiores a 7,5 bilhões no trimestre. A função “favorito”, que permite ao usuário marcar um clube e receber notificações sobre seus acontecimentos e desempenho, foi bastante utilizada.

A dupla Ba-Vi, inclusive, aparece na lista dos 20 clubes mais favoritados. O Bahia na 8ª posição, com 8,47%, e o Vitória na 16ª, com 3,15%. Sport (9º), Fortaleza (14º), e Ceará (20º) também marcam presença e completam um quarto da lista de representação nordestina.

O Flamengo lidera o ranking com 12,42%, seguido pelo atual bicampeão brasileiro Palmeiras, com 9,63%. O Corinthians, mesmo sem estar em grande fase, completa o top 3 com 7,03%.

Talvez a maior surpresa da lista seja a 17ª colocação, na qual aparece o sub-20 do Flamengo. Com 3% da favoritagem, superou times de série A como o Cruzeiro e o Athletico-PR.

Confira o ranking completo:

Lista dos 20 times mais favoritados na plataforma Flashscore | Foto: Divulgação | Flashscore

