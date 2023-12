Bahia não exerce direito de compra e Raul Gustavo volta ao Corinthians | A TARDE

O zagueiro Raul Gustavo, de 23 anos e sob contrato com o Corinthians até o fim de 2024, teve seu período de empréstimo ao Bahia encerrado sem que o clube baiano exercesse o direito de compra, conforme relatos do GE. Com sua permanência não concretizada, o jogador volta ao Corinthians, ficando à disposição do técnico Mano Menezes para avaliar seu papel na equipe na próxima temporada.

Durante sua passagem pelo Bahia, iniciada no final de 2022 com uma compra previamente acordada, Raul Gustavo enfrentou uma lesão no joelho direito, o que o levou a passar por uma cirurgia em março deste ano. Sua reintegração aos gramados ocorreu em julho, permitindo sua participação em 18 jogos pelo Bahia, sendo sete deles pelo Campeonato Brasileiro. Seu último jogo registrado foi em outubro, na derrota por 1 a 0 contra o Palmeiras.

O zagueiro Raul Gustavo mantém 90% de seus direitos ligados ao Corinthians, reservando os 10% restantes entre o atleta e empresários. Em sua temporada de 2022, ele acumulou uma boa sequência de 33 partidas, contribuindo com quatro gols e duas assistências. Contudo, devido a algumas falhas, acabou perdendo espaço na equipe. No geral, sua trajetória pelo Timão compreende 47 jogos e seis gols.

Considerando as iminentes saídas por fim de contrato de Bruno Méndez e Gil, ainda sem renovação confirmada, a possibilidade de integração de Raul Gustavo ao elenco se torna mais viável. Em 2024, o Corinthians conta apenas com Caetano e Lucas Veríssimo como zagueiros com contratos ativos, o que abre espaço para a possível inclusão de Raul no grupo.