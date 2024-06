Bahia nunca perdeu para o Fortaleza na era dos pontos corridos em Salvador

Kanu marcou o primeiro gol do Bahia no triunfo contra o Fortaleza no Brasileirão 2023 - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Bahia e Fortaleza fazem um clássico local na noite desta quinta-feira, 13, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão nunca perdeu para o Leão do Pici em Salvador desde quando o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos em 2003.

Na era dos pontos corridos, o Bahia sempre se deu bem diante do atual tricampeão do Nordeste. Em cinco confrontos realizados, são quatro triunfos do Esquadrão e mais um empate. Vale salientar que nos últimos três confrontos, são três vitória do Tricolor baiano.

Na temporada 2020, o Bahia superou o Fortaleza por 2 a 1, com gols marcados por Juninho e Gilberto. Na época, a partida era a primeira do Leão do Pici sem Rogério Ceni no comando, atuial treinador do Bahia, que se transferiu para o Flamengo na ocasião.

Em 2021, goleada por 4 a 2 em Pituaçu. O destaque naquela noite foi o centroavante colombiano Hugo Rodallega, que marcou todos os gols do Esquadrão de Aço.

Na última temporada, o Bahia bateu o Fortaleza por 2 a 0, na Arena Fonte Nova. A partida ficou marcada como a última do Tricolor cearense antes da disputa da final da Copa Sul-Americana, onde a equipe se tornou a vice-campeã.

Na briga pelas primeiras posições, o Tricolor de Aço é o vice-líder do Brasileirão, com 14 pontos somados, a mesma pontuação do líder Flamengo, que está na frente por conta do saldo de gols.