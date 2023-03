Bahia oferece cursos gratuitos para capacitação de mulheres no futebol

No Dia Internacional da Mulher, o Bahia está oferecendo 1.000 vagas gratuitas para o público feminino em até 18 cursos na área de futebol. A iniciativa tem o apoio do Futebol Interativo, maior plataforma on-line de educação para o esporte das Américas.

Os cursos ofertados serão: Intermediários no Futebol, Gestão no Futebol, Arbitragem no Futebol, Comunicação Para o Futebol, Preparação Física Avançado, Nutrição no Futebol, Curso Psicologia no Futebol, Futsal Maxx, Preparação Física no Futebol - Básico, Tática Para Treinadores, Fisioterapia no Futebol, Marketing no Futebol, Direito e Negócios Internacionais, Medicina no Futebol, Iniciação e Futebol de Base, Análise de Mercado, Treinamento de Goleiros e Análise de Desempenho.

Na plataforma, as torcedoras interessadas terão acesso aos cursos da escola de capacitação para profissionais do futebol que está há mais de quatro anos transformando sonhos em carreiras, proposta que contribuiu para mais de 250 mil pessoas desde a sua fundação.

Visando aprofundar o conhecimento, as torcedoras terão acesso a mentoria conduzida por mulheres gestoras e especialistas em suas áreas e clubes, para experiências práticas. As interessadas poderão vivenciar o dia-a-dia do clube.

Para participar, basta acessar a plataforma do Futebol Interativo.