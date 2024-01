Bahia oficializa saída de Cándido um dia após anúncio do Cruz Azul | A TARDE

As principais movimentações do Esporte Clube Bahia no mercado até o momento tem sido a saída de atletas para outras equipes na temporada 2024, e com o lateral-esquerdo Camilo Cándido, que tinha apenas seis meses de clube, não foi diferente.

Como já era sabido há alguns dias, o jogador havia recebido uma proposta do Cruz Azul, do México, e foi oficialmente anunciado no clube nesta quinta-feira, 28, entretanto, o Esquadrão só oficializou a saída do atleta na manhã desta sexta-feira, 29.

Confira a nota oficial divulgada pelo clube a respeito da saída de Cándido: ‘’Após seis meses de empréstimo junto ao Nacional-URU, o lateral esquerdo Camilo Cándido se despede do Bahia.

O atleta de 28 anos chegou ao Esquadrão em junho de 2023 e disputou 19 partidas, tendo marcado um gol e dado duas assistências.

O Bahia agradece pelo profissionalismo e dedicação e deseja sucesso na sequência de sua carreira”.