Camilo Cándido deixa o Bahia e é anunciado pelo Cruz Azul | A TARDE

O lateral-esquerdo Camilo Cándido deixa o Bahia e é oficialmente jogador do Cruz Azul, do México. Como informado pelo Portal A TARDE, ele assinou vínculo por três temporadas. Mesmo com sete meses de contrato com o Esquadrão de Aço, o uruguaio optou pela saída. O time azul, vermelho e branco receberá uma taxa de vitrine devido a negociação.

Através das redes sociais, Cándido elogiou Salvador e agradeceu o carinho da torcida durante os seus seis meses em que defendeu o Esquadrão de Aço.

"Meses lindos, apaixonados pela torcida e pela cidade. Obrigada pelo respeito e carinho que sempre me deu", publicou Cándido.

Camilo Cándido chegou ao Esquadrão de Aço por empréstimo junto ao Nacional do Uruguai, sendo sua primeira experiência internacional. Com a camisa azul, vermelha e branca, disputou 19 partidas, com um gol marcado e uma assistência distribuída.

Com a saída do uruguaio, o Bahia tem como opções na lateral-esquerda Caio Roque, Matheus Bahia, Ryan, Chávez (que deve retornar de empréstimo) e Luciano Juba, que terminou a temporada como titular da posição.