Camilo Cándido sobre transferência ao Cruz Azul: "Aqui estarei melhor" | A TARDE

O lateral-esquerdo Camilo Cándido não é mais jogador do Bahia. O defensor acertou a transferência ao Cruz Azul, do México. Mesmo com mais sete meses de contrato junto ao Bahia, ele optou por sair do Tricolor. Com isso, o Esquadrão de Aço receberá a taxa de vitrine devido a negociação.

Ainda no aeroporto, Cándido disse que estava satisfeito ao atuar pelo Bahia, porém avaliou junto ao seu staff que a ida ao México seria a melhor opção. Ele assinou vínculo com o novo clube até 2026.

"O Cruz Azul é um grande time, acho que todo jogador gostaria de estar aqui. Tenho que aproveitar a oportunidade. Eu estava feliz no Brasil, mas acho que aqui estarei melhor. É uma boa decisão que tomei junto com meu representante. Sei que é um time grande, que tem muita gente apoiando. Venho tentar fazer dele um campeão, ajudando seja dentro ou fora [de campo]", disse Cándido.

Camilo Cándido chegou ao Esquadrão de Aço por empréstimo junto ao Nacional do Uruguai, sendo sua primeira experiência internacional. Com a camisa azul, vermelha e branca, disputou 19 partidas, com um gol marcado e uma assistência distribuída.

Com a saída do uruguaio, o Bahia tem como opções na lateral-esquerda Caio Roque, Matheus Bahia, Ryan, Chávez (que deve retornar de empréstimo) e Luciano Juba, que terminou a temporada como titular da posição.