Bahia oficializa saídas de Raul Gustavo, Mugni e Mingotti | A TARDE

Com o fim da Série A, a diretoria do Bahia está em processo de reformulação do seu elenco para a temporada 2024. Por comunicado oficial divulgado na tarde desta terça-feira, 12, o Tricolor confirmou as saídas do zagueiro Raul Gustavo, do meia Lucas Mugni e do atacante Vinícius Mingotti. Os três atletas tinham contratos válidos até o fim de dezembro.

Emprestado pelo Corinthians por uma temporada, Raul Gustavo teve uma passagem marcada por lesões e atuou por apenas 18 vezes neste ano. O defensor será devolvido ao clube paulista. Emprestado pelo Athletico após passagem pelo Operário-PR, Vinicius Mingotti não correspondeu as expectativas. Em 19 jogos no Bahia, marcou apenas dois gols. Ele voltará a equipe paranaense.

Mugni Chegou ao Bahia em julho de 2022. O argentino, que foi peça importante no acesso do Esquadrão de Aço a Série A, perdeu espaço na equipe em 2023. Em 98 jogos com a camisa azul, vermelha e branca, balançou as redes adversárias por oito vezes e deu oito assistências.

Confira a íntegra da nota publicada pelo Bahia:

Com os contratos se encerrando ao final da atual temporada, o zagueiro Raul Gustavo, o meia Lucas Mugni e o atacante Vinicius Mingotti não terão seus vínculos renovados com o Esquadrão.

Raul retorna ao Corinthians após empréstimo de um ano ao Bahia. Ele disputou 18 jogos pelo Tricolor, um jogo a menos que Mingotti.

Já Mugni, disputou 98 partidas com a camisa azul, vermelha e branca, com oito gols marcados e oito assistências. Estava no clube desde julho de 2021, onde conquistou um acesso e um título baiano.

O Bahia agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira dos respectivos atletas.