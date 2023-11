Bahia perde Cándido expulso e é atropelado pelo Cuiabá em casa | A TARDE

O Bahia recebeu o Cuiabá na Arena Fonte Nova, na noite desta quinta-feira, 9, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. Com um jogador a menos na maior parte do jogo após a expulsão de Camilo Cándido aos 20 do primeiro tempo, o Tricolor foi superado pelo Dourado por 3 a 0 com gols de Deyverson, de pênalti, Isidro Pitta e Ronald, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão.

Com a segunda derrota seguida, o Bahia permaneceu com 37 pontos e voltou a se aproximar da zona de rebaixamento para a Série B. Já o Cuiabá, chegou a 44 pontos e respira na briga contra o descenso.

A próxima final do Bahia no Brasileirão é no domingo, 12, contra o Athletico-PR, novamente na Arena Fonte Nova. O duelo válido pela 34ª rodada da Série A está marcado para as 18h30.

O jogo

Apesar de jogar com o apoio de sua torcida, o Bahia viu os visitantes comandarem as ações nos primeiros minutos, principalmente em chutes de média e longa distância. O Tricolor, por sua vez, ameaçava nas bolas paradas. Após cobrança de escanteio de Biel pelo lado direito, Acevedo desviou na primeira trave e Cauly quase tocou para abrir o placar.

Aos 19, Deyverson aproveitou vacilo da zaga do Bahia e ia marcar para o Cuiabá, mas Camilo Cándido, quase em cima da linha, evitou o gol com o braço. O árbitro da partida marcou pênalti para o Dourado e expulsou o lateral tricolor. Na cobrança, o próprio Deyverson cobrou e colocou os visitantes em vantagem.

Na tentativa de suprir a ausência do lateral-esquerdo, Rogério Ceni colocou Luciano Juba em campo na vaga de Biel. O camisa 10 saiu de campo revoltado, chegou a empurrar um membro da comissão tricolor e foi visto flagrado chorando no corredor que leva aos vestiários.

Dentro de campo, o Bahia se lançou ao ataque para tentar diminuir o prejuízo e quase marcou com Acevedo, que aproveitou sobra de bola na grande área e finalizou para boa defesa do goleiro Walter. No apito final do árbitro, o Cuiabá foi para o intervalo com a vantagem no placar.

Biel foi substituído por Rogério Ceni e deixou o campo em lágrimas | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Segundo tempo

Abalado com a expulsão de Cándido, o Bahia seguiu sem repertório ofensivo para tentar chegar ao empate, enquanto o Cuiabá tentava administrar o resultado e sair em contra-ataque. Logo nos primeiros minutos, os visitantes marcaram com Clayson, mas o árbitro de vídeo anulou o gol, pois Deyverson, que participou da jogada, estava em posição irregular.

Aos 13, Vitor Hugo fez falta em Derik na entrada da área e, como era o último homem, acabou expulso pelo árbitro. Mas o VAR entrou em ação mais uma vez e apontou mão do atacante do Cuiabá no lance, anulando o cartão vermelho do zagueiro tricolor.

O Bahia se lançou ao ataque e, sem conseguir reagir, sofreu em dois contra-ataques do Cuiabá. Aos 31, Derik lançou Isidro Pitta que ficou de cara para o gol e tocou na saída de Marcos Felipe para ampliar o marcador.

No fim, já nos acréscimos, novo contra-ataque do Cuiabá após vacilo de Mugni. Aos 52, Wellington partiu em velocidade e apenas rolou para o volante Ronald tocar para o gol e fechar o caixão do Bahia que chegou à sua segunda derrota seguida no Brasileirão.