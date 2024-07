Bahia perde de virada para o Santos pelo Brasileirão Sub-20

Vindo de dois triunfos consecutivos, o Bahia visitou o Santos, na tarde desta terça-feira, 25, no CT Rei Pelé, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de Sub-20. Os Pivetes de Aço saíram na frente, porém os paulistas viraram o jogo e venceram por 2 a 1.

O Esquadrão abriu o placar aos 19 minutos da etapa inicial, com o atacante Tiago. A comemoração não durou muito, pois o Santos empatou logo aos 20 minutos com Gabriel Bontempo. No segundo tempo, o Santos pressionou e conseguiu a virada aos 18 minutos, com Hyan, em cobrança de pênalti. Apesar do ímpeto na busca pelo empate, a equipe comandada por Rogério Ferreira foi derrotada.

O resultado negativo coloca o Bahia na 5ª colocação na classificação geral do Brasileirão Sub-20, com os mesmos 19 pontos somados. O time azul, vermelho e branco volta a campo no próximo dia 2 de julho, feriado da Independência do Brasil na Bahia, contra o Flamengo, em Pituaçu, às 15h, pela 12ª rodada da primeira fase do certame.