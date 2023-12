Bahia perde para o América-MG e pode ser rebaixado na próxima rodada | A TARDE

Na noite deste domingo, 3, o Bahia visitou o já rebaixado América-MG, pela penúltima rodada do Brasileirão, precisando do triunfo para sair da zona do rebaixamento. Em péssima atuação na Arena Independência, o Tricolor de Aço perdeu de virada para o Coelho por 3 a 2 e se complicou na luta para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro.



Ricardo Silva e Renato Marques duas vezes fizeram os gols do time mineiro, enquanto Everaldo, de pênalti, e Ademir marcaram para o time azul, vermelho e branco. Com o revés em Belo Horizonte, o Bahia segue na na 17ª colocação, e continua com os mesmos 41 pontos. Agora, o time de Rogério Ceni não depende mais de si para evitar o rebaixamento na última rodada do brasileiro. Na próxima quarta-feira, 6, às 21h30, na Arena Fonte Nova, o Bahia vai enfrentar o Atlético-MG, que tem chances de título.



Bahia abre o placar e toma a virada no primeiro tempo



Quem chegou primeiro foi o Coelho. Matheusinho recebe passe na ponta direita e faz cruzamento perigoso na área. Marcos Felipe estava ligado para afastar de soco. Aos seis, o Bahia chega. Biel puxa o contra-ataque pela esquerda, chega na área e toca para Thaciano. O camisa 16 ajeita para Everaldo, que não consegue finalizar e é desarmado. No minuto 11, o Esquadrão aperta a saída de bola do América-MG. Cauly tabela e se desvencilha da defesa antes de ser desarmado dentro da área.

Aos 14 minutos, o América responde. Passe no meio e Rodriguinho domina, gira e chuta forte para o gol e manda fora. Lucas Kal teve outra oportunidade aos 16. Ele arremata para o gol e desperdiça. Aos 20, quase o Tricolor abre o o placar. Biel cobra escanteio no lado direito, Kanu sobe bem de cabeça e Jori faz grande defesa para salvar o time americano. Aos 22, outra chance real perdida pelo Bahia. Thaciano recebeu grande lançamento na direita. O camisa 16 avança, ajeita o corpo e finaliza na trave.

Aos 23, pênalti para o Bahia. Gilberto cruza na área para Biel, que mata no peito, e divide com Matheus Henrique. O jogador do América domina com o braço dentro da área e o árbitro Marcelo de Lima Henrique marca a penalidade com convicção. O artilheiro Everaldo com personalidade parte, bate e manda no canto esquerdo de Jori que nem saiu na foto.

A alegria Tricolor durou pouco. Três minutos depois o adversário empata. Cobrança de escanteio na pequena área. O zagueiro Ricardo Silva sobe entre Gilberto e Kanu na pequena área, e cabeceia sem chances de defesa para Marcos Felipe. Aos 37, a virada do Coelho. O atacante Renato Marques domina antes da meia lua, ajeita e solta a bomba de canhota, no cantinho direito de Marcos Felipe que se estica todo e nada pode fazer. Dois minutos depois, quase o empate Tricolor. Thaciano recebe no lado direito da área, tira dos zagueiros e chuta no canto de Jori, que faz boa defesa.

Aos 43, o América quase amplia. Marlon recebe lançamento na ponta esquerda e cruza com perigo na pequena área. A bola passa por todo mundo e também por Marcos Felipe. Na sequência, Biel puxa contra-ataque, briga com a defesa e passa para Everaldo na intermediária, que chuta forte de esquerda nas mãos de Jori.



Tricolor toma gol no início da etapa final, pressiona e não marca



Aos dois minutos, o time americano amplia. Tricolor toma gol no início da etapa final. Rodriguinho aparece sozinho na direita e cruza na medida para Renato Marques, que finaliza dentro da pequena área, entre os zagueiros, sem chances para Marcos Felipe: 3 a 1.

O Bahia diminui o marcador aos 12. Cauly avança em velocidade e abre na direita para Ademir que domina, dribla o goleiro e bate de direita pra balançar as redes. Aos 15, lançamento no lado esquerdo pra Biel que avança, fica na cara do gol e é puxado por Matheusinho. Após a análise do VAR, o defensor do América é expulso e a falta é marcada. Juba cobra pra área, Thaciano ajeita pra trás e Kanu bate de direita perigosamente.

O Coelho responde. Lucas Kal tabela com Juninho na ponta direita e cruza com muita força. Marcos Felipe se antecipa e tira o perigo de soco. Aos 22 o Bahia segue na pressão e quase empata. Gilberto passa pra Acevedo. O uruguaio arranca, chuta cruzado na pequena área e Ademir finaliza para fora e perde uma chance incrível.



Aos 27 outra chance em bola aérea. Juba cobra o escanteio na área, Kanu desvia de cabeça com perigo e manda pela linha de fundo. Dois minutos depois, Biel perde boa oportunidade. Cauly abre na esquerda para Biel. O camisa 10 recebe e finaliza mal para o gol. No minuto 31, Ademir perde outra chance na pequena área. Biel é acionado no lado esquerdo. Ele avança, cruza rasteiro e o camisa 7 de frente para o crime manda fora



Aos 38, jogada em profundidade na direita. Mingotti recebe, bate cruzado e Daniel Borges tira em cima da linha. Após cobrança de escanteio, Ademir cabeceia sozinho na área e perde outra chance.



Aos 45, Ademir recebe o cruzamento e chuta bloqueado pela zaga adversária e ganha escanteio. Após a cobrança, David Duarte cabeceia com muito perigo. Aos 49 Jacaré conduz a bola e chuta forte de direita para a defesa de Jori.





FICHA TÉCNICA



América-MG x Bahia - Campeonato Brasileiro, 37ª rodada

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte-MG

Data: 03/12/2023 (Domingo)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes (RO)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols: Ricardo Silva, Renato Marques (2) (AME) Everaldo e Ademir (BAH)

Cartões amarelos: Marlon e Jori (AME) e (BAH)

Cartões vermelhos: Matheusinho (AME)



Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu (David Duarte), Vitor Hugo (Ademir) e Luciano Juba; Rezende, Acevedo, Thaciano (Vinícius Mingotti) e Cauly; Biel (Jacaré) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

América-MG: Jori; Ricardo Silva (Éder), Júlio e Mateusinho; Marlon, Lucas Cal, Juninho (Daniel Borges) e Emanuel Martinez (Alê); Rodriguinho, Everaldo (Adyson) e Renato Marques (Ighor Gabryel); Técnico: Diogo Giacomini