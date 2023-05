Bahia perde para o Inter e se aproxima do Z-4 da Série A

Internacional e Bahia se enfrentaram na tarde deste domingo, 28, no estádio Beira-Rio, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Tricolor foi superado pelo Colorado pelo placar de 2 a 0 e se complicou na tabela da competição. Johnny e Wanderson marcaram os gols da vitória do time gaúcho.

Com o resultado, o Bahia manteve os sete pontos e caiu para a 16ª colocação, primeira fora da zona de rebaixamento para a Série B, que atualmente conta com Coritiba, América-MG, Vasco da Gama e Goiás. O Inter chegou aos 10 e subiu para a 12ª posição na tabela de classificação.

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 31, para enfrentar o Santos, na Arena Fonte Nova. O jogo é válido pela segunda rodada das oitavas de final da Copa do Brasil. Para se classificar, o Tricolor precisa de uma vitória simples.

Pelo Brasileirão, o Bahia entra em campo para enfrentar o Fortaleza, no dia 3 de junho, às 16h. O duelo será realizado na Arena Castelão.

O jogo

Aos seis minutos, Alemão recebeu no ataque, tirou de Marcos Felipe e caiu na área. O árbitro mandou seguir e foi chamado para verificação no VAR. Após as imagens, a decisão de campo foi mantida. Aos 14', o Bahia respondeu. Biel deixou Moledo e Rômulo para trás e ficou na cara do goleiro John, mas acabou finalizando para fora.

Aos 18', nova chance para o Bahia. Após troca de passes no campo de ataque, Everaldo aproveitou cruzamento e cabeceou no canto do goleiro John, que caiu para salvar o Internacional. A resposta do clube gaúcho aconteceu aos 24', quando Pedro Henrique tentou de fora da área e acabou isolando a bola.

Na parte final do primeiro tempo, o Bahia ainda tentou levar perigo com Vitor Hugo e Jacaré mas não teve sucesso. O Inter esbarrou na falta de qualidade e também não conseguiu furar a defesa do Tricolor. A etapa inicial terminou empatada em 0 a 0.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final começou diferente. Logo aos três minutos, Johnny aproveitou cruzamento de Wanderson e desvio de Pedro Henrique para mandar uma bomba no gol de Marcos Felipe, que não conseguiu defender. O Inter conseguiu ficar em vantagem logo no início do segundo tempo.

O Bahia só conseguiu chegar bem no ataque aos 30 minutos. Ademir recebeu de Jacaré, contou para o meio e cruzou rasteiro. O goleiro John defendeu e evitou o primeiro gol do Tricolor no Beira-Rio. Atrás do placar, o time de Renato Paiva foi para cima. Aos 35', após cruzamento e finalização de Rezende, a bola sobrou para Thaciano, que errou o chute e a bola sobrou com o goleiro.

Aos 45', outra grande oportunidade para o Bahia. Biel recebeu dentro da área e finalizou cruzado, para mais uma defesa do goleiro John. Aos 53', em contra-ataque rápido, Wanderson aproveitou finalização de Johnny e desvio em David Duarte para dar números finais ao jogo.

Ficha técnica

Internacional x Bahia

Brasileirão Série A - 8ª rodada

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre-RS

Data: 28/05/2023 (domingo)

Horário: 16h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ).

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa (FIFA/RJ) e Thiago Henrique Correa Farinha (RJ).

VAR: Daiane Muniz (FIFA/SP).

AVAR: Silbert Faria Sisquim (RJ) e André Luiz de Freitas Castro (GO).

Gols:Johnny e Wanderson (INT)

Internacional: John; Rômulo (Igor Gomes), Rodrigo Moledo, Nicolás Hernández e Thauan Lara (Renê); Gustavo Campanharo, Johnny, Carlos de Pena e Alan Patrick; Pedro Henrique (Luiz Adriano, Lucca) e Wanderson. Técnico: Mano Menezes.

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte (Ademir) e Vitor Hugo; Jacaré, Cauly, Thaciano e Chávez (Ryan); Ademir, Biel e Everaldo (Mingotti). Técnico: Renato Paiva