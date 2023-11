Bahia pode quebrar recorde de público nacional contra o Cuiabá | A TARDE

A fiel torcida Tricolor tem sido fundamental para o Bahia na Série A do Brasileirão. Na partida contra o Cuiabá, o clube está prestes a conquistar uma marca expressiva: de ter a maior sequência de públicos acima de 30 mil pagantes em 17 partidas. O recorde atualmente pertence ao Corinthians.

De acordo com o Ranking CBF, o Esquadrão tem a quarta maior média de público do Campeonato Brasileiro, com 36.877 torcedores, tendo 553.148 torcedores pagantes nos 16 jogos realizados na Série A em casa. Em 2023, o Bahia celebrou a marca de 900 mil torcedores na Arena Fonte Nova.

O último jogo do Bahia com média de público inferior a 30 mil pessoas foi contra o Volta Redonda, em confronto válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O compromisso diante do Cuiabá está marcado para está quinta-feira, 9, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o 15º colocado na classificação, com 37 pontos ganhos.