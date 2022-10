Bahia promete fazer representação contra gestor da base do Vitória

Após vencer o Vitória por 3 a 2, em jogo realizado no último sábado no CT Manoel Pontes Tanajura, em partida válida pela semifinal do Campeonato Baiano, o Bahia emitiu nota oficial informando que vai adotar providências junto ao Tribunal de Justiça Desportiva e ao Juizado de Menores contra o diretor da base do Rubro-Negro, Thiago Noronha.

A confusão relatada pelo clube aconteceu após o apito final do primeiro tempo, quando o Bahia vencia o clássico por 3 a 0.

Segue a nota emitida pelo Tricolor:

“No momento em que o árbitro encerrou o primeiro tempo, um diretor do time adversário denominado Thiago Noronha adentrou o gramado correndo em direção ao meia-atacante Roger, autor do terceiro gol tricolor, que havia acabado de acontecer.

Em vez de dar bom exemplo a jovens em formação, de apenas 15 anos, o referido dirigente- com idade para ser pais dos garotos- hostilizou e ameaçou o atleta do Esquadrão com palavras de baixo calão, criando uma confusão generalizada dentro do campo.

O senhor Noronha já havia apresentado postura incompatível com o cargo na final do Estadual sub-20, em junho deste ano, e ainda causou tumulto tanto no reinício da partida quanto durante a etapa inicial desferindo insultos e pressão despropositada à arbitragem e aos jogadores tricolores”.

As duas equipes voltam a se encontrar na quarta-feira, 19, às 15h, no CT Evaristo de Macedo. O Bahia joga por um empate e o Vitória precisa vencer por dois gols de diferença para chegar a final da competição.

Confira o vídeo:

Marcos Valença